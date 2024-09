O Pevidém-Benfica, jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal ainda não tem estádio designado, e o clube da Série A do Campeonato de Portugal tem nesta altura vários cenários em aberto.

«Registamos com muito agrado a disponibilidade quer do Vitória SC, quer do Moreirense, que prontamente se ofereceram para ajudar. Mas nada está confirmado», disse ao Maisfutebol Rui Machado, presidente do Pevidém, negando a existência de um acordo fechado para a designação do recinto onde vai decorrer o jogo agendado para o fim de semana de 19 e 20 de outubro.

O dirigente do clube do concelho de Guimarães referiu que ainda não foi contactado pelo Benfica no sentido de se chegar a um acordo e que, além de D. Afonso Henriques e Comendador Joaquim de Almeida Freitas, dois estádios do mesmo município, há «mais dois ou três nos concelhos vizinhos» que, por cumprirem os requisitos necessários para um jogo desta dimensão (entre os quais que permitam uma transmissão televisiva), poderão receber o encontro.

«Acredito que não vai ser possível, por questões de segurança, jogar no Albano Martins Coelho Lima. É a nossa casa, onde gostamos de jogar, mas não acredito que a Federação [Portuguesa de Futebol] o vá permitir. Vamos ter de encontrar outro espaço para esse jogo», já tinha afirmado Rui Machado, em declarações à agência Lusa logo após o resultado do sorteio.

O Pevidém apurou-se para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal após deixar pelo caminho Marítimo, que venceu por 2-1 após prolongamento.