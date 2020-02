O treinador do Académico de Viseu, Rui Borges, garantiu esta terça-feira que a formação viseense continua a sonhar com uma presença no Jamor.

Na véspera da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, o técnico considerou ainda que os dragões vão estar moralizados depois da vitória no clássico ante o Benfica.

«Continua essa palavra, sonho. Sabemos que a probabilidade é pequena, mas nós, com todo o respeito pelo FC Porto, vamos acreditar que é possível. Sabemos que vamos passar por momentos menos bons, mas esperamos estar preparados para eles. Estamos aqui com todo o mérito, portanto vamos acreditar que é possível», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Acredito que o FC Porto será forte, independentemente de quem jogue. Já disse isso na primeira mão, estamos a falar do FC Porto, não é uma equipa qualquer, e tem um plantel recheado de qualidade. Vão estar moralizados depois de uma grande vitória que os mete na corrida pelo título [frente ao Benfica] e vamos ter de estar preparados para a intensidade e qualidade que vão meter no jogo», prosseguiu.

Rui Borges afirmou que a sua equipa não vai ao Dragão a pensar exclusivamente em defender: «Autocarro a defender? O autocarro vai, mas fica na garagem. Não vamos fugir à nossa identidade, essa será a mesma, mas sabemos que do outro lado haverá uma equipa que nos vai obrigar a defender baixo, vamos ter de estar preparados para sofrer. Acima de tudo quero que a equipa se divirta, com a maior das responsabilidades, e que acredite que é possível.»

O treinador de 38 voltou, mais à frente, a falar do sonho do Jamor.

«Se penso mesmo no Jamor? Se estamos aqui, é para sonhar, não pagamos nada. Estamos a sonhar acordados, uma coisa é quando estamos a dormir, aqui é uma realidade. É difícil? Sim, mas é possível», defendeu.

«A equipa brinca muito com o Jamor, acima de tudo temos de desfrutar do momento. Independentemente do que aconteça amanhã, nada apagará a história que estes rapazes fizeram no clube. É um orgulho enorme liderar um grupo de trabalho destes», atirou.

O Académico de Viseu joga esta quarta-feira a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, a partir das 20h45. No Fontelo registou-se um empate a uma bola.