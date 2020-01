Seferovic, autor de dois golos esta noite, em declarações na flash interview da RTP1, após a vitória do Benfica frente ao Rio Ave que deu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal:



«Acho que foi importante ganhar. Não jogámos tão bem como em jogos anteriores, mas não importa. Como diz o mister, todos contam, trabalhamos todos os dias para isso.»



[Cansaço pode interferir no jogo de Alvalade]: «O mister é o chefe, ele é que vai dizer quem vai jogar. Vou continuar a trabalhar todos os dias.»