O comunicado do Benfica face aos acontecimentos recentes na final da Taça de Portugal continua na ordem do dia e nem Artur Soares Dias escapou ao tema, garantindo que «colocar tudo em causa» não é o caminho do sucesso e da credibilidade.

À margem da conferência «Ion by 2build» , o antigo árbitro aproveitou para dizer que as queixas são normais, tendo em conta que o desempenho dos árbitros «nem sempre é o melhor».

«Temos de perceber, de uma vez por todas, qual é o caminho do sucesso e da credibilidade. Se cada um de nós puxar a brasa à sua sardinha não vai correr bem. Temos de olhar para o negócio de uma forma global e credível, para que seja valorizado e todos em conjunto consigamos atingir um determinado objetivo: trazer mais gente para os estádios, mais interesse das televisões e dos patrocinadores. Esse é o caminho», começou por referir.

«É normal que existam queixas, infelizmente o desempenho dos árbitros nem sempre é o melhor e nem sempre somos tão competentes como desejaríamos. Eu próprio cometi imensos erros e é normal que as pessoas não se sintam felizes com algumas decisões dos árbitros», acrescentou.