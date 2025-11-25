O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta terça-feira, ditou que o Benfica defrontasse o Farense (II Liga) nessa fase da competição, no Estádio São Luís.

Os duelos vão acontecer a 16 e 18 de dezembro de 2025. Caso os encarnados vençam, vão travar um duelo nos quartos de final contra o ganhador do jogo entre FC Porto e Famalicão, nos dias 11 e 15 de janeiro de 2026.

Já o outro 'grande', o Sporting, desloca-se a São Miguel, nos Açores, para enfrentar o Santa Clara, da primeira divisão. Se sair vitorioso, marcará encontro com o vencedor do V. Guimarães-AVS.

A última vez que Benfica e Farense defrontaram-se foi em abril deste ano. O Benfica venceu por 3-2 em casa em jogo da Liga portuguesa. Confira AQUI tudo sobre o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal.

[Notícia atualizada às 14h47]