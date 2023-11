A Camacha engalanou-se para a festa da Taça da Portugal, mas o convidado de honra, que viajou de Famalicão, fez questão de estragar os planos, com muita competência, e ganhou o direito de defrontar o Benfica na 4.ª eliminatória da prova-rainha, que será disputada no Estádio da Luz. Para história, a passagem à fase seguinte da "prova-rainha", foi carimbada com uma goleada de mão cheia (5-0).

Não foi preciso esperar muito tempo para comprovar a disparidade que se antevia entre equipas militam nas antípodas do futebol português. Mas convém sublinhar que os minhotos abordaram o duelo com muita responsabilidade, assumindo o seu estatuto primodivisionário de modo a não permitir grandes veleidades a uma formação madeirense que lidera a Série A do Campeonato de Portugal.

O primeiro aviso dos famalicenses a indicar que não tinham viajado para a Madeira em passeio surgiu logo aos dois minutos, com Théo Fonseca a receber na área e a rematar cruzado, mas sem dar o melhor enquadramento ao esférico. Pouco depois foi a vez de Moura, que após receber bem uma bola longa rematou para o guardião Duarte Nuno segurar fácil.

A equipa de Tiago Quaresma foi conseguindo suster o ímpeto dos comandados de João Pedro Sousa, mas os minhotos voltaram à carga e aos 15m, com Gustavo Sá a rematar de primeira para Duarte Nuno encaixar. A formação nortenha apostava no corredor direito e cinco minutos depois, Aranda desequilibrou perante Wellyson e deixou para Moura, que conduziu a bola até à grande área para bater o desamparado guardião local.

Os famalicenses não tiraram o pé do acelerador e ampliaram a vantagem à passagem da meia hora, graças a uma jogada muito bem desenhada, em que Pablo finalizou a passe e Moura. O 3-0 ainda esteve nos planos dos visitantes, mas o intervalo chegou sem mais festejos e com a Camacha a acusar uma desvantagem merecida. Bastou à equipa da Liga acelerar um pouco o seu jogo para concretizar os seus objetivos.

No regresso das cabines, o Famalicão apanhou um valente susto, quando um remate de Belo, que ainda desviou num defesa, foi embater no poste direito da baliza à guarda de Zlobin, mas a ousadia camachense foi punida logo a seguir com o mais um golo: Gustavo Sá rematou com pouca força, ainda fora da área, mas o guarda-redes da Camacha deixou a bola entrar.

Sentindo que a eliminatória estava decidida, João Pedro Sousa começou a mexer na equipa, tendo sido acompanhado por Tiago Quaresma. O jogo de ambas as equipas demorou a assentar, mas foi a Camacha, aos 72, a ficar perto do 3-1. O central Luís Miguel subiu até à área famalicense para tentar a sorte na sequência da marcação de um livre, mas o cabeceamento saiu ligeiramente acima do travessão.

Sete minutos depois, Pablo apareceu na cara de Duarte Nuno, mas desta vez o guardião camachense estava bem atento e negou o 4-0, saindo bem para aplicar a mancha ao avançado dos minhotos.

A Camacha tentava dar luta mas foi Gustavo Sá, já depois dos 80, a desperdiçar um golo cantado, que lhe foi oferecido por Afonso Rodrigues, desde a direita do ataque famalicense, cuja ala que passou a estar muito ativa depois das substituições.

Os madeirenses não deixavam de procurar o golo de honra, mas acabaram por sofrer mais dois golos, em lances de puro contra-ataque por Dobre (90m) e Pablo (90+2m).