A Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE já deteve cinco indivíduos pelos crimes de «especulação e venda irregular de bilhetes» para a final da Taça de Portugal.

Segundo comunicado pela ASAE, aqueles suspeitos foram apanhados «em flagrante delito» ao «anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial, pretendo obter vantagem patrimonial indevida».

«Foram ainda apreendidos 23 bilhetes com valores faciais que oscilam entre 15 e 20 euros encontrando-se os bilhetes à venda acima do seu valor oficial, chegando a ser pedidos cerca de 100 euros por bilhete, com margens de lucro a atingir os 500 por cento por bilhete», lê-se no texto.

Este tipo de crime de especulação é «punível com pena de prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias».