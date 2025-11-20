O treinador Renato Sousa, promovido dos sub-19, assume o comando do Marinhense para a visita ao Sporting, no sábado, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. A decisão surge após a suspensão preventiva de Rui Sacramento, acusado de abuso psicológico sobre os jogadores.

Em declarações à Lusa, João Carlos Pereira, presidente do clube que compete no Campeonato de Portugal, confirmou a presença de Renato Sousa no jogo em Alvalade e o afastamento da restante equipa técnica liderada por Rui Sacramento.

Assim, Renato Sousa, de 36 anos, vai assumir a transição interina com mais cinco elementos das camadas jovens do clube.

O conjunto da Marinha Grande vai visitar o Sporting no sábado, às 18 horas.