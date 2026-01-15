Pela sétima vez na história da Taça de Portugal, a final vai contar com emblemas de divisões inferiores, desta feita Fafe (Liga 3) ou Torreense (II Liga). Caso os “Justiceiros” avancem na prova, então igualam o feito do Leixões de Carlos Carvalhal, que em 2002 se tornou na primeira equipa da terceira divisão a alcançar a final, perdendo para o Sporting de Bölöni no Jamor (1-0, marcou Jardel aos 40 minutos).

Recuando nas décadas, a primeira final da Taça com um emblema da segunda divisão remonta a junho de 1943, no Campo das Salésias (Lisboa), entre Benfica e Vitória de Setúbal (5-1). De notar que os sadinos eliminaram o FC Porto nas meias-finais, goleando por 7-0.

No ano seguinte, em maio de 1944 – de novo no Campo das Salésias – o Estoril, que havia eliminado o FC Porto nos “quartos”, sofreu a maior goleada alguma vez registada numa final da “Prova Rainha”. Em suma, o Benfica fez a festa depois do 8-0 que contou com cinco golos do avançado Rogério “Pipi”.

Em julho de 1962, o Vitória de Setúbal – então na II Liga – atingiu a final, desta feita no Jamor, e contou com Mourinho Félix – pai de José Mourinho – na baliza. Todavia, o Benfica beneficiou de um bis de Eusébio e venceu por 3-0.

Saltando nas décadas, em 1990 deu-se a final entre Estrela da Amadora e Farense, o representante da segunda divisão. Numa edição sem os “grandes” desde cedo, “Tricolor” e algarvios empataram a um golo a 27 de maio. Uma semana volvida, de novo no Jamor, o emblema da Reboleira venceu por 2-0 – um dos golos apontados por Paulo Bento – e selou a conquista inédita.

Por último, e na única final com um emblema de divisões inferiores neste século, o Desp. Chaves mediu forças com o FC Porto no Jamor a 16 de maio de 2010, perdendo por 2-1.

Quanto à edição deste ano, Fafe-Torreense e Sporting-FC Porto vão decidir, entre março e abril, quem alcança a final da Taça de Portugal. De notar que o Torreense alcançou a final em maio de 1956, perdendo para o FC Porto (2-0), depois de eliminar Sporting e Sp. Braga.

O Sporting é o atual detentor da “Prova Rainha”, totalizando 18 conquistas e continuando na perseguição a FC Porto (20) e Benfica (26).