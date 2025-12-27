Os quartos de final da Taça de Portugal estão fechados! No último duelo dos «oitavos», o Fafe deslocou-se ao Alentejo para vencer o Lusitano Évora por 1-0. Com esta vitória, a equipa da Liga 3 enfrenta o 'vizinho' Sp. Braga nos «quartos».

Em mais um duelo de Taça disputado num relvado ensopado (e nem sempre bem jogado), os minhotos prevaleceram com um golo solitário de Vasco Braga, aos 56 minutos. Curiosamente, os eborenses tinham tido mais remates até esse momento.

O internacional angolano Picas, de 24 anos, bailou no corredor direito e enviou um cruzamento para o interior da grande área. Foi lá que surgiu Vasco Braga, numa corrida de trás para a frente, cabeceando a bola para dentro da baliza. O esférico ainda bateu-lhe no ombro.

Pouco depois desse golo, o treinador do Fafe promoveu a entrada de mais um defesa-central, jogando com três. Fechou o jogo e impediu com sucesso o empate dos alentejanos.

Esta é a quinta vez que o Fafe chega aos «quartos» na Taça, a primeira vez desde 1999/00. Nessa altura, perdeu com o FC Porto por 3-0, com hat-trick de Jardel. Em 1976/77 e 1978/79 foi até às «meias», nas duas melhores participações do clube na competição.

Quis a sorte que o Fafe encontrasse na próxima fase o Sp. Braga, clube grande do seu distrito. A única vez em que os dois se encontraram na Taça foi em 1988, com triunfo fafense por 2-1. O próximo duelo acontece no dia 14 de janeiro, em Fafe, pelas 18h45.

