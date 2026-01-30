A Supertaça com “final-four” no estrangeiro, a entrada das equipas da Liga na quarta eliminatória da Taça de Portugal e a disputa das meias-finais num só jogo constam nas propostas apresentadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Congresso do Futebol Português, na Cidade do Futebol.

«Sentimos, claramente, com o aumento da densidade competitiva, que temos a responsabilidade de proteger os clubes da Liga, que passam a entrar na Taça de Portugal na quarta eliminatória», disse Óscar Tojo, o Diretor Técnico Nacional da FPF.

Nesta sexta-feira foi também avançada a possibilidade de o Campeonato de Portugal – a quarta divisão – ser alargado, de 56 para 64 clubes, divididos por quatro séries – cada com 16 emblemas. Neste sistema, o vencedor de cada grupo seria promovido à Liga 3, enquanto cinco emblemas de cada série seriam despromovidos ao futebol distrital.

A FPF pretende uniformizar o modelo das competições nacionais de iniciados, juvenis e juniores, além de reestruturar as competições de sub-23.