*Por Frederico Figueiredo

Foi uma primeira parte morna, aquela que opôs o Santa Clara ao Comércio Indústria, no Estádio de São Miguel, neste domingo. Com quatro divisões a separar as duas equipas, seria de prever um domínio muito mais efetivo da equipa da casa, que milita na primeira divisão.

O Santa Clara foi dominando o jogo e criando situações que foram causando alguns calafrios na defesa contrária, mas sem as conseguir finalizar uma vez que o último passe não saiu como os jogadores desejavam. Nos primeiros dez minutos, os encarnados de Ponta Delgada dispuseram de quatro boas oportunidades para tentar almejar a baliza de Thierry, mas sempre sem sucesso.

José Tavares, também conhecido por Djé, foi surpresa no onze apresentado por Vasco Matos. Foi ele quem mais foi tentando remar contra a maré, quer através de passes a desmarcar os seus colegas, quer sendo ele mesmo a tentar o golo. É, aliás, sobre ele a falta que origina único golo da primeira parte.

Após jogada coletiva, a bola chega aos pés de Serginho que desmarcou o jovem jogador dentro da área. Quando se preparava para rematar, José Tavares foi puxado em falta por Marinheiro, que viu o cartão vermelho direto. Wendel Silva converteu o castigo máximo, enganando o guardião contrário.

Até ao intervalo registaram-se mais dois bons momentos ofensivos, um para cada equipa. Aos 41 minutos, num canto, Federico Venâncio cabeceou por cima quando se encontrava em boa posição para aumentar o marcador. Na resposta, o Comércio e Indústria viu Yuran rematar fraco para as mãos seguras de Neneca, que defendeu as redes dos açorianos.

Na segunda parte, e a jogar com mais um, o Santa Clara dominou o meio campo, remetendo a equipa do campeonato de Portugal para a sua baliza. As situações de perigo foram se sucedendo, contudo, o último passe teimava em não entrar. Vinicius ameaçou por duas vezes a baliza de Thierry nos primeiros cinco minutos, mas sempre sem sucesso.

Á terceira foi de vez. Após um cruzamento de Brenner da direita, João Costa falhou o cabeceamento, aparecendo Vinicius, ao segundo poste, a finalizar a jogada e a colocar os encarnados a vencer por 2-0.

Com a tranquilidade conseguida no jogo, o Santa Clara foi gerindo o jogo a seu bel-prazer, não dando oportunidades aos visitantes, que foram tentando através de remates pouco conseguidos, defendidos com segurança pelo guardião Neneca.

Aos 85 minutos Diogo Calila, no melhor golo da tarde, fechou de vez o encontro na marcação irrepreensível de um livre direto. Como o jogo decorreu de feição, Vasco Matos aproveitou para dar minutos a muitos jovens e a jogadores menos utilizados, estreando na equipa principal Melvin.

Os encarnados de Ponta Delgada avançam assim para os oitavos de final da 'prova-rainha'.

A Figura: Djé Tavares. Jogou e fez jogar, sendo muito requisitado pelos seus colegas. Foi também dos mais inconformados, tentando sempre que a sua equipa fosse para a frente. É ele que ganha o penálti, permitindo a Wendel Silva desbloquear o encontro.

O Momento: golo de Diogo Calila. Livre direto perfeito do lateral internacional moçambicano, aos 85 minutos, selou, definitivamente, o encontro.

Positivo: o domínio imposto pelo Santa Clara. A equipa da primeira divisão levou o jogo a sério, dominou o meio campo e poderia ter feito mais golos, não fosse a má definição no último passe.

Negativo: muito poucos remates enquadrados no jogo. As equipas, quando chegavam ao último terço, definiram quase sempre mal.