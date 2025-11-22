O campeão da Taça de Portugal em título cumpriu a missão de vencer o Marinhense neste sábado, por 3-0, num jogo dominado pelos leões. Sem permitir que a formação da Marinha Grande, do litoral leiriense, se agigantasse, o Sporting resolveu cedo o duelo no Estádio José Alvalade.

Navegando por águas tranquilas, o Sporting esteve sempre mais virado a estibordo. O menino Salvador Blopa foi muitas vezes procurado no corredor direito e foi dele que várias jogadas de perigo surgiram. Porém, a grande figura foi um dos habitués – Francisco Trincão, com um bis. Um dos golos foi sensacional. O suplente utilizado Suárez ainda picou o ponto.

Com este triunfo, o Sporting ruma aos oitavos de final da competição e junta-se ao Benfica, que teve mais alguma dificuldade em bater o Atlético CP. Falta o carimbo do FC Porto, disputado com o Sintrense.

Marinhense em momento conturbado, mas de cara lavada

A semana foi atípica para o Marinhense. A ocasião que parecia irrepetível para muitos dos jogadores (para outros, um «sonho de criança», como confessou Gonçalo Batalha, formado no Sporting, ao Maisfutebol) ficou manchada por problemas disciplinares. O treinador foi suspenso após queixas de abuso psicológico por parte de Rui Sacramento, treinador desde a época passada.

Acabou substituído por Renato Sousa, treinador dos juniores do clube e, curiosamente, antigo scout no Benfica. Uma semana indesejável para os homens da Marinha Grande, mas que acicatou a fé dos seus jogadores - «Nós até estamos perto de Fátima… até podemos acreditar em milagres», atirou na antevisão.

Logicamente, o desenrolar da partida veio a ilustrar a diferença qualitativa das duas equipas. O bicampeão nacional explanou o seu estilo de jogo no relvado e ditou o ritmo. Ao Marinhense coube aguentar a pressão e adiar o (quase) inevitável, mas manteve sempre uma boa atitude competitiva.

Com um onze renovado e virado para a juventude, Rui Borges apostou em jogadores como Salvador Blopa, Rodrigo Ribeiro e Alisson Santos no onze inicial. Morten Hjulmand não foi convocado, Geny Catamo e Luis Suárez começaram no banco de suplentes.

Francisco Trincão não esteve para brincadeiras

Os primeiros 30 minutos foram um verdadeiro exercício de tentativa/erro por parte dos leões. Muita posse de bola e um padrão destacava-se – a bola ia quase sempre ter com Salvador Blopa, bem aberto na direita e à procura do cruzamento. Criou perigo em várias ocasiões dessa maneira e foi mesmo assim que o Sporting chegou ao golo.

Aos 29m, o jovem ala cruzou de primeira para a linha da pequena área e Trincão surgiu com um cruzamento decidido, sem tirar os pés do chão. Desviou para dentro e celebrou o primeiro.

Escrevemos o primeiro porque Trincão veio a bisar, em grande estilo. Num momento de maior adormecimento do Marinhense, recebeu sozinho entre linhas à entrada da área e não se fez rogado – desferiu um remate forte e colocado ao ângulo mais distante. Que golaço.

Nota ainda para um momento bonito de fair-play. Pouco antes do intervalo, alguns adeptos leoninos exibiram uma tarja de apoio a Gonçalo Batalha, que envergou a braçadeira de capitão do Marinhense neste jogo. Coisa a que estava habituado em Alcochete, antes de sair pela porta pequena ao fim de 11 anos. «Leão da formação, eterno capitão», podia ler-se. Ainda veio a ser aplaudido pelos adeptos, no momento da saída.

Luis Suárez quebrou o gelo na segunda parte

A segunda parte foi mais adormecida. O Marinhense ia refrescando os seus elementos mas os problemas físicos apareciam amiúde, causando paragens no jogo. Ainda acabou o jogo reduzido a dez jogadores.

Manteve-se a toada e a história foi quase a mesma – o Sporting atacava e o guarda-redes Framelin ia evitando males maiores. O Marinhense nunca causou real perigo. Rui Borges ainda lançou os miúdos Geovany Quenda e Flávio Gonçalves, bem como o avançado Luis Suárez. Dois deles contribuíram para o 3-0.

Aos 81m, Quenda cruzou rasteiro ao segundo poste onde surgiu o colombiano, que ainda picou o ponto. Nota final para Geny Catamo, que entrou sedento também de golo e ameaçou por duas vezes.

Para o Marinhense, o sonho está cumprido. O resultado não foi o melhor, mas a memória ficou gravada. Já o Sporting continua a navegação, rumo à foz do rio Jamor