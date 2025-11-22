A Figura: Francisco Trincão

Não engana. Rui Borges mexeu bastante na equipa inicial, mas manteve aquele que é, talvez, o seu maior farol criativo. Atrás do ponta-de-lança ou a cortar da direita para o meio, Trincão afigurava-se como o jogador em maior destaque na partida, o expoente máximo da qualidade com bola. Abriu caminho à vitória de cabeça e assinou um verdadeiro golaço dez minutos depois, aos 39m. Um remate irrepreensível desde a entrada da área que seria dificílimo para qualquer guarda-redes.

O Momento: segundo golo de Trincão, aos 39 minutos

Quando se dá espaço a virtuoso como Francisco Trincão, tudo pode acontecer. O extremo internacional português recebeu a bola à entrada da área, virou-se e, perante o convite dos adversários, desferiu um remate incrível. Foi o momento mais quente de uma noite gélida.

Outros destaques:

Salvador Blopa: mereceu novamente confiança de Rui Borges e voltou a retribuir a aposta do treinador. Blopa jogou encostado à linha lateral direita e a equipa parecia sempre desembocar no jovem ala – era ele quem desequilibrava no cruzamento, ora atrasado, ora rasteiro, ora ao segundo poste. Assistiu o primeiro golo de Trincão precisamente num cruzamento.

Ohoulo Framelin: outrora jogador do Nacional e campeão da II Liga, Framelin tem percorrido vários clubes de divisões inferiores nacionais. O camaronês fez muitas intervenções importantes durante o jogo, normalmente a evitar remates de Rodrigo Ribeiro ou cruzamentos de Salvador Blopa. Nada podia fazer nos golos. Num jogo muito exigente, deu boa conta de si.

Gonçalo Batalha: esteve onze anos em Alcochete, foi capitão numa geração de jogadores como Nuno Mendes, Tiago Tomás ou Eduardo Quaresma, que defrontou nesta noite. Saiu pela porta pequena do clube e agora pôde estrear-se no Estádio José Alvalade, mas como oponente. Foi aplaudido por adeptos de ambos os clubes e ainda libertou uma lágrima. O rendimento em campo… foi o menos importante.

Rodrigo Ribeiro: muito dinâmico no ataque e a liderar a linha ofensiva do Sporting, esteve no centro de várias jogadas de perigo. Teve chances na cara de Framelin, tentou marcar de calcanhar, e obrigou o guarda-redes contrário a várias intervenções de perigo.