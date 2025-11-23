Há mais uma equipa nos oitavos de final da Taça de Portugal! O Torreense bateu o Lusitânia Lourosa no Complexo Desportivo de Azevido, na Rebordosa, em casa emprestada aos lusitanistas, neste domingo. Um golo foi o suficiente para ditar a diferença no marcador.

Num duelo de equipas da II Liga mas a contar para a quarta eliminatória da Taça, o golo da vitória foi marcado aos 46 minutos, por intermédio do espanhol Manuel Pozo.

Mesmo no início da segunda parte, uma recuperação de bola no meio-campo defensivo do Lourosa acabou em golo do espanhol, a finalizar de pé esquerdo de primeira. A equipa da casa ficou a pedir fora-de-jogo.

Já nos instantes finais da partida, o Torreense teve um jogador expulso. Léo Azevedo viu dois amarelos e acabou por ir mais cedo para o balneário.

Torreense junta-se a AVS, Benfica, Casa Pia, V. Guimarães, Lusitano Évora, União de Leiria, Famalicão, Sporting e FC Porto nos oitavos de final. Confira AQUI tudo sobre a Taça de Portugal.