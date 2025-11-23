*Por Frederico Figueiredo

Sandro Mendes, treinador do Comércio e Indústria, equipa do Campeonato de Portugal que perdeu com o Santa Clara neste domingo, por 3-0, destacou o «bom trajeto» da sua equipa nesta competição apesar da recente derrota.

Análise

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil e a partir do momento em que ficamos com dez, mais difícil ficou. Tivemos uma atitude positiva, tentamos jogar dentro do que nos foi possível. Fizemos um bom trajeto na Taça de Portugal e agora é preciso mudar o chip para o nosso campeonato.»

Perspetivas de futuro

«O mais importante era tentar competir e fazer ver aos nossos jovens jogadores que podem chegar a onde querem. O Santa Clara teve muito mais posse e poderíamos ir empatados para o intervalo. Notou-se que eles não facilitaram, chegou ao fim este ciclo e agora vamos focar-nos no que é importante.»