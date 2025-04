Emanuel Simões, treinador do Tirsense, fez a antevisão ao duelo com o Benfica para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo acontece nesta quarta-feira e o técnico mostrou-se confiante numa boa exibição da sua equipa, apesar do Tirsense pertencer à quarta divisão nacional.

Tendo assegurado a manutenção no Campeonato de Portugal neste fim de semana, Simões admite que isso permite lançar o seu melhor onze contra o Benfica - «podemos pôr a carne toda no assador».

«É um Tirsense preocupado com o jogo de amanhã porque a manutenção está garantida, preocupado em mostrar que no Campeonato de Portugal há boas equipas e que o Tirsense está vivo. Vamos tentar fazer o melhor possível, sabendo que jogamos contra a melhor equipa em Portugal. A nossa responsabildiade é dar o nosso melhor», começou por afirmar.

«As nossas armas são a humildade e mostrar que no futebol não há impossíveis. As nossas chances são muito reduzidas mas temos algumas», recordando também a vitória do Gondomar sobre o Benfica no Estádio da Luz em 2002.

«A semana de preparação foi minúscula. Quase nem tivemos tempo para pensar neste jogo. Só pudemos pensar no Benfica ontem, pois o meu plano era a manutenção. Pelo menos a motivação para estes jogos está lá», garante o treinador.

Dizendo que o Tirsense é a «bandeira de mais de uma centena de clubes» do Campeonato de Portugal, Simões foi recordado por um jornalista de um duelo de Taça diante do Sporting, em 2014, quando orientava o Vizela. Nessa altura, Simões trabalhava numa fábrica de meias.

«Vai ser muito parecido, as coisas não mudaram muito. Naquele jogo aconteceram muitas peripécias, mas vendemos cara a derrota ao Sporting. Espero isso amanhã também», diz.

Simões espera alguma rotação no Benfica devido ao calendário apertado. Mudanças ao nível dos jogadores, mas não «da forma de jogar», assegurando que as segundas ou terceiras linhas da equipa são muito fortes.

Por fim, o treinador do Tirsense disse, algo surpreendentemente, que a sua equipa beneficia por jogar fora de casa.

«Pode desvirtuar um bocadinho a Taça, porque os jogos deviam ser sempre na casa do clube mais pequeno. A situação das duas mãos também não ajuda nada. Mas acho que também ia ser prejudicial jogar na nossa casa, porque o nosso relvado está em más condições. Esta equipa gosta de jogar bem. Em Elvas jogámos com um belo relvado e a equipa teve uma exibição fantástica. Fisicamente, o Benfica é forte e iria tirar partido. O jogo de amanhã vai mostrar que isso é benéfico para nós», afiançou.