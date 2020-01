O treinador do Canelas 2010, Tiago Margarido, acredita que o único representante do Campeonato de Portugal nos quartos de final da Taça de Portugal pode «fazer história» em Viseu, na quinta-feira, apesar de antever um jogo «muito difícil» ante o Académico, da II Liga.

«Sabemos que vai ser muito difícil, mas estamos a preparar muito bem a partida. Acreditamos que seremos capazes de fazer história e que vamos estar na próxima fase da Taça de Portugal», afirmou Margarido, esta terça-feira, à Lusa.

O técnico da equipa de Vila Nova de Gaia reconhece que o fator casa pode ser importante para o Académico de Viseu, que é de um escalão acima, mas há a crença no grupo de que é possível seguir em frente, para as meias-finais.

LEIA MAIS: todas as notícias da Taça de Portugal

«Antevemos muitas dificuldades. É uma equipa muito intensa, com uma grande organização defensiva e que sai muito bem nas transições. É uma equipa muito equilibrada. Para além disso, é uma equipa de um escalão superior e que não vai tornar-nos a tarefa fácil. O fator casa também pode ser decisivo. É sempre diferente quando jogamos na nossa casa», constatou.

Até chegar a esta fase da prova, o Canelas eliminou o Valadares por duas vezes – a também equipa gaiense foi repescada – além do Ançã, Pedras Salgadas e Sertanense.

O Ac. Viseu-Canelas 2010 joga-se às 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Fontelo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.