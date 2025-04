O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, considerou esta noite, após a goleada sofrida ante o Benfica, por 5-0, em casa emprestada, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que a questão de as equipas de divisões inferiores jogarem fora dos seus campos contra equipas grandes deve «servir de reflexão» para o futuro.

«Temos de ser sinceros: não havia condições nenhumas para jogar lá [ndr: em Santo Tirso]: a nível da segurança, do relvado… porque nem para o nosso campeonato acho que devia ser permitido. Hoje, há muitas regras na Liga 3, os relvados têm de ser todos naturais, ter uma certa qualidade, mas no Campeonato de Portugal não. Se eu digo que hoje a grande diferença entre o Benfica e o Tirsense foi a parte física – claro que a parte técnica e tática está lá – acho que no nosso campo ia fazer mais. É um campo curto, sem condições, se calhar, de jogar tanto a bola no chão, mais jogo aéreo, duelos físicos, acho que ia fazer mais diferença. Um jogo mais direto, mais contacto físico», afirmou, quando questionado pelo Maisfutebol, em conferência de imprensa.

«Não acho que foi por isso que o resultado aconteceu. Mas eu concordo que a Taça de Portugal devia ser obrigatoriamente na casa de cada clube. Tem é de haver condições para tal. Se calhar o futebol português tem de repensar, em vez de ter quatro divisões, ter três, por exemplo, com mais séries na Liga 3 e começar a exigir o que é exigido na Liga 3. não podemos querer o melhor dos dois mundos. Queremos jogar em casa, mas não temos condições para tal», concluiu.