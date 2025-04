Declarações do treinador do Tirsense, Emanuel Simões, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota por 5-0 ante o Benfica, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Se um golo seria merecido:] «Principalmente pelo que fizemos na segunda parte, podíamos ter feito um golo. Tivemos dez minutos muito bons e acho que podíamos ter feito golo. Acho que foi na segunda parte que estivemos melhor, não tivemos medo de ter bola. A questão física foi, para mim, o principal problema que encontrámos. A meio da segunda parte, a equipa começou a quebrar fisicamente. Se, na primeira parte, estivemos bem fisicamente, não tivemos bola. Não gostei da primeira parte, fiz a substituição ao intervalo [ndr: saiu Cardoso, entrou Fontini] porque não conseguíamos ter bola no meio-campo ofensivo. Duas equipas que estão em extremos do futebol português, satisfeitos pela imagem que demos.»

[Jogo da 2.ª mão:] «Desfrutar o jogo como tentámos desfrutar aqui, mas já disse aos jogadores, temos de dar uma melhor imagem. Temos qualidade para mais. Podemos sempre achar que o resultado é pesado. E é. Mas a verdade é que, há três dias, o Benfica ganhou 4-1 a uma das melhores equipas do futebol português. Se olharmos por aí, embora o Benfica tenha uma eficácia de quase 100 por cento.»

[Se o autogolo teve influência do ponto de vista anímico: «Acho que sim, tem influência. Na primeira situação de perigo, a equipa fica instável, temos uma situação em que podíamos ter feito golo e, se calhar, a equipa ia estar mais tranquila e depois sofremos um autogolo, que se queira, quer não, isso mexe. Tivemos ali 20 minutos muito maus, ao nível da organização defensiva.»