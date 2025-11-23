*Por Arménio Pereira

Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações após a derrota com o Caldas a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Há coisas positivas a tirar do jogo

«Não posso ser hipócrita. Para mim cada jogo é importante e temos que tentar ganhar. Acho que criámos suficiente, sobretudo na segunda-parte e no tempo extra. Temos que ser mais assertivos isso de certeza absoluta. Em relação ao sistema estou a tentar encontrar uma forma para dar mais segurança à equipa. É um facto que a equipa é a segunda mais batida do campeonato. É verdade também que o ano passado a equipa encarava sempre esta forma de jogar por isso pensei nisto. Um outro facto é que não sofremos golos. Tenho que tirar coisas positivas de um jogo que perdemos na taça. Não tenho dúvidas que com trabalho vamos sair daqui.»

A equipa não correspondeu ao que o treinador pediu?

«Não gosto de encontrar desculpas, mas é normal em pouco tempo o que a equipa tentou fazer. Também tivemos um golo limpo que foi trabalhado durante toda a semana. A largura e o ataque à profundidade foi um golo certinho, mas temos que aceitar. No futebol o resultado é sempre a coisa mais importante. É normal que as vitórias levem à confiança, que é aquilo que falta à equipa. Estou consciente que a equipa precisa de alguma coisa que infelizmente leva tempo. Tivemos situações para fazer golo na segunda-parte. Não acertámos, mas o trabalho é o caminho.»

Quando entrou um ponta de lança a equipa melhorou

«É verdade, mas sabem que o melhor jogo da época foi o último contra o V. Guimarães, em que equipa não tinha referência na frente. O meu pensamento era encontrar espaço entre linhas porque acreditava que havia mais espaço. Na primeira parte não foi assim, por isso tentei mudar a situação metendo um ponta de lança verdadeiro.»

O mérito do Caldas

«Sou uma pessoa pragmática. Quem ganha tem razão, por isso, eles ganharam, nós perdemos, parabéns para eles.»



