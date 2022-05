O Tondela já esgotou os bilhetes que tinha disponíveis para a final da Taça de Portugal.

O clube beirão confirmou, ao final do dia de segunda-feira, que já tinha comercializado todos os ingressos que tinha disponíveis no Estádio João Cardoso. «Os bilhetes disponíveis no Estádio João Cardoso esgotaram», referiram os auriverdes, através das redes sociais.

A venda de ingressos foi exclusiva para sócios do Tondela de 10 a 13 de maio e, na segunda-feira, a venda esteve aberta ao público em geral. Foi precisamente ontem que esgotaram os ingressos, quer para o público em geral, quer para os adeptos destinados às Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP).

Os bilhetes do lado do FC Porto já tinham esgotado, assim como os disponíveis na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O FC Porto-Tondela disputa-se a partir das 17h15 de domingo, no Estádio Nacional (Jamor), em Oeiras.