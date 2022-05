A procura por bilhetes para o jogo da final da Taça de Portugal, no Estádio João Cardoso, em Tondela, na segunda-feira – dia em que a venda foi alargada ao público em geral – ficou marcada por altercações que culminaram no roubo de artigos da loja dos beirões e ainda em danos no autocarro do clube: um vidro ficou partido depois de uma pedrada atirada contra a viatura, localizada no lado oposto à bilheteira.

Fonte do Tondela confirmou ao Maisfutebol os ditos «desacatos», que resultaram de uma procura mais elevada por ingressos, sobretudo por parte de adeptos do FC Porto, face à oferta existente para público em geral. Ao mesmo tempo, o Tondela comercializava, como já tinha feito de 10 a 13 de maio, os últimos ingressos em exclusivo para sócios dos auriverdes e, perante o aumento da tensão no local, o clube viu-se na obrigação de «chamar a polícia» para resolver as discordâncias.

A mesma fonte dos auriverdes, num esclarecimento ao nosso jornal, explicou que «houve roubo de artigos e insultos aos funcionários» e que, dos bilhetes para público em geral colocados à venda no Estádio João Cardoso, na segunda-feira, foram «quase todos para adeptos do FC Porto». Entre os artigos furtados da loja estavam, sobretudo, bolas.

Ao Maisfutebol, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou a deslocação junto ao Estádio João Cardoso a propósito das incidências de segunda-feira.

«Confirmo a chamada da patrulha junto do CDT [ndr: Tondela] para dirimir uma contenda entre adeptos aquando da aquisição de bilhetes para o jogo da Taça de Portugal», referiu o tenente-coronel Adriano Resende, do Comando Territorial de Viseu, acrescentando que a situação foi «resolvida após chegada da guarda».

«Decorrem diligências para perceber o que terá acontecido e a identificação das respetivas responsabilidades», explicou, ainda.

Tudo aconteceu no dia em que o Tondela esgotou os bilhetes que tinha à venda, quer para o público em geral, quer para os seus sócios.

O FC Porto também já tinha anunciado a venda total dos bilhetes que tinha disponíveis, assim como a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através da bilheteira online.

O FC Porto-Tondela joga-se a partir das 17h15 de domingo, no Estádio Nacional, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.