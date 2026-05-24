Luís Tralhão, treinador do Torreense, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting (2-1), a contar para a final da Taça de Portugal. O técnico analisou a chave para a vitória, confessou sobre uma promessa feita, não quis pensar já na Liga Europa e mudou o ‘chip’ para o jogo com o Casa Pia, que pode garantir a subida à Liga.

A resiliência como chave

«A nossa maior força foi a nossa capacidade de perceber que podíamos ganhar o jogo. Acho que nós sempre acreditámos nisso. A palavra resiliência é uma das nossas principais características, acho que percebem bem o que é que nós representamos.»

A promessa feita há semanas…

«O que eu tinha dito em tom brincadeira é, como moro aqui perto, se eu ganhássemos ia a pé para casa. Não sei se vou conseguir cumprir aquilo que disse, acho que não me vão deixar. Vamos a Torres e estou à espera de muita gente. Obviamente que é um momento muito importante e não dá como fugir disso. Mas eu, como profissional que sou e como treinador que sou, já estou a pensar um bocadinho no que vai acontecer na quinta-feira.»

Foco também no jogo com o Casa Pia

«Eles queriam muito chegar a este jogo. No que diz respeito agora a focá-los para quinta-feira, eles estão muito conscientes da responsabilidade deles. Muitos deles abraçaram-me e diziam ‘na quinta-feira temos mais'. Quando eles não faziam isso, dizia-lhes eu. Temos de recuperar fisicamente, isso não há qualquer tipo de dúvida. Espero também que o fator emocional que tivemos hoje nos catapulte também para quinta-feira.»

A quem dedica o título

«Não seria fácil num outro grupo ter este tipo de sucesso que temos tido se não fosse o capital humano que nós temos ali. Eles são os principais responsáveis por estarmos aqui hoje. Quero dedicar a todo o staff que trabalha connosco, e muito pessoalmente a toda a minha família. Sou hoje a pessoa que sou, dedico tudo aos meus pais, são pessoas muito humildes, mas têm os princípios todos certos.»

Entrar cedo a vencer

«Eu acho que o impacto do golo cedo foi muito bom. Não posso negar que começar o jogo praticamente a ganhar dá alguma tranquilidade. Agora, também, não quero parecer presunçoso, mas creio que estar a ganhar muito cedo também nos tirou alguma capacidade de ter a bola, porque a nossa equipa tem essa capacidade. Equipas como a nossa que se veem a ganhar num palco como este, estádio cheio, acabam por se agarrar ao resultado do que propriamente ao processo. E ainda bem.»

Torreense na Liga Europa

«Neste momento, não pensei muito nisso. O meu foco estava no jogo de hoje e depois no jogo que vem. Estar a fazer perspetivas do vai acontecer, só me tira do foco. A questão burocrática está resolvida, pelo menos foi o que me disseram há alguns tempos. No tempo certo havemos de pensar nisso.»

Esperava este sucesso quando assumiu a equipa?

«Não, obviamente que não estava à espera. Há alguns meses estava na Liga Revelação. Mas sabia, quando me convidaram para a equipa principal, do potencial da equipa tinha. Sabíamos todos que este grupo tinha algo de especial.»