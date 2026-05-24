Stopira, capitão do Torreense e marcador do golo da vitória, falou na zona de entrevistas rápidas da RTP, onde se mostrou feliz pela vitória. Apesar do feito histórico, o defesa salienta que é momento de dar tudo para chegar à Primeira Liga.

Crença na vitória

«Desde o início acreditamos, eu acreditei, sabia que era a nossa hora u e foi com toda a confiança para bater o penálti e graças a Deus correu bem. Parabéns a todos, parabéns a mim, parabéns à equipa e também à minha família que está cá. Obrigado a todos pelo apoio.»

Segredo do golo da vitória

«Foi só confiança, escolher o lado e bater forte. E com confiança, já sabia que ia marcar e graças a Deus fui abençoado e agora é desfrutar deste título e com esse povo eu vou até o fim.»

Força do grupo

«Que esta equipa não se rende, vai lutar quer a escolha no bom, quer no mau momento. Isso caracteriza-nos, porque somos uma equipa humilde e de bons jogadores e acima de tudo, que acredita e hoje foi a prova disso.»

Ainda falta uma final…

«Sabemos que não vai ser fácil. Temos quatro dias para o próximo jogo. Sabemos que agora não é hora de descansar, é dar tudo, dar tudo. Só faltavam duas finais, agora só falta mais uma final e vamos acreditar que é possível e vamos dar luta até ao fim.»