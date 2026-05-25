A festa da Taça acontece de várias maneiras – seja dentro do relvado ou fora dele. E esta festa, a mais bonita do futebol português, traz também histórias arrepiantes.

Esta é, certamente, uma delas.

O Torreense voltou a uma final da Taça de Portugal 70 anos depois – tinha saído derrotado em 1956 pelo FC Porto.

Já foi há bastante tempo. Mas, há um adepto – o Sr. António – que marcou presença em ambas as finais. Décadas depois regressou ao Jamor, desta vez para chorou não por tristeza... mas sim pela alegria de ter vivenciado história a ser feita.

No final desceu ao relvado e pôde segurar na Taça que o «seu» Torreense acabara de conquistar.

Bonito. Vale a pena ver estas imagens:

