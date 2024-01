A FIGURA: Jota Silva

Peça chave do Vitória, Jota Silva foi um dos elementos preteridos por Álvaro Pacheco neste jogo de Taça. Com o jogo a não desatar do nulo, foi preciso chamar o extremo para dar vitalidade ao corredor direito, acabando por ser decisivo. Marcou o golo do Vitória, quando faltava um quarto de hora para o minuto noventa, aparecendo bem na área para o remate certeiro.

O MOMENTO: golo do Vitória (74’)

Cavalgada de Mangas pelo lado esquerdo, a tirar o cruzamento tenso para o coração da área. A bola ainda é penteada por Rúben Pereira, mas sem capacidade para a desviar do destino. Nas costas aparecia Jota Silva para rematar de pé direito de primeira, um remate seco sem hipóteses para Baldé.

OUTROS DESTAQUES

Robinho

Um dos destaques do Penafiel, o jogador de 26 anos fechou bem o lado direito e foi uma opção válida nas movimentações ofensivas. Veloz, foi dos principais focos do ataque da equipa de Hélder Cristóvão.

Mangas

Voltou a destacar-se na capacidade que acrescenta ao Vitória a nível ofensivo. Atirou uma bola ao ferro e faz, depois, a assistência para o golo com um cruzamento tenso com as medidas certas para Jota.

Manuel Baldé

Seguro entre os postes da baliza penafidelense, o guarda-redes assinou uma série de lances em que foi preponderante para suster a iniciativa do Vitória. Sem defesas milagrosas, esteve firme quando foi chamado ao serviço. Só não parou o remate de Jota.

Handel

O médio entrou e deu estabilidade ao meio campo do Vitória, que estava algo perdido a meio da segunda metade. O médio conseguiu estabilizar, ajudou a equipa a ter mais bola e a ter mais critério.