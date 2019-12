Declarações do treinador do Anadia, Nuno Pedro, na sala de imprensa do Estádio do Varzim Sport Club, na Póvoa de Varzim, após a derrota por 2-1 com o Varzim, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, nos oitavos de final:

«Jogo bem disputado, duas boas equipas. Em determinadas alturas nem se sentiu a diferença de escalões. Poderíamos ter mais uma pontinha de sorte e, já com uma unidade a menos, ter levado o jogo para os penáltis. Parabéns aos meus jogadores. Bateram-se de forma brava, fomos uma equipa organizada, tivemos humildade de dar valor ao adversário, sabendo que está num excelente momento. Soubemos criar situações, temporizar, ter inteligência e qualidade. Foi bom para o futebol, para os adeptos, para o Campeonato de Portugal, para valorizar as nossas equipas. Grande espetáculo e faltou um bocadinho de sorte.»

«Tivemos menos 24 horas de recuperação do que o adversário, na parte final também pesou. Mas parabéns aos meus jogadores, à equipa do Varzim. Foi um excelente jogo. Desejar sorte ao Varzim, não só o que aí vem, não só de Taça, como de campeonato.»

«A gestão foi feita com os recursos que temos, gestão obviamente diferente do nível de uma equipa profissional como o Varzim, que tem se calhar nutricionistas, banheiras para gelo. Fizemos dentro das nossas limitações, mas sabíamos que ia ser uma diferença. Era um dos meus receios a parte física, não a parte mental, porque os jogadores estavam motivadíssimos, queriam fazer história, era a primeira vez que o clube está nos oitavos de final.»

«A ideia, se não podemos correr muito, correr bem, ter os aspetos táticos bem definidos, só assim seria possível aguentar 120 minutos, à procura do golo do empate mesmo com menos um. Grande jogo, nem sempre bem jogado, mas bem disputado, o Varzim respeitou-nos, nós respeitámos o adversário. Jogo bonito, boa arbitragem, três boas equipas em campo. Primeira coisa que queria era ganhar, segunda era isto, estar vivo até ao fim do jogo. Não há vitórias morais, de qualquer forma fico satisfeito.»

[Prestação no Campeonato:] «Não somos candidatos a nada, apenas uma equipa candidata a trabalhar todos os jogos, perante dificuldades, muita adversidade que tem havido no dia a dia. Tenho algum receio quando saímos de jogos de Taça de recuperar o nível motivacional, mas vem aí o Caldas e vamos lá ver o que se consegue fazer em termos físicos. Vamos tentar um excelente jogo e despedirmo-nos dos adeptos da melhor forma.»