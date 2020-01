Declarações do treinador do Varzim, Paulo Alves, à RTP, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, no duelo dos quartos de final da Taça de Portugal:

«Desconsolo evidente, acima de tudo pelo comportamento da equipa do Varzim, dos jogadores. Estou muito orgulhoso deles, daquilo que conseguiram demonstrar aqui no Dragão, a mensagem era essa. Perante um adversário com outras armas, superior, demonstrámos o que temos vindo a fazer de bom no campeonato: jogar sempre para ganhar, respeitando toda a gente e, pelo jogo que fizemos, se calhar merecíamos mais qualquer coisa.»

«Não permito que os meus jogadores se atemorizem, tenham receio ou se inibam de jogar contra quem for. Dividimos claramente o jogo, tivemos algumas vezes até por cima. Não fomos, se calhar, muito clarividentes no último terço. Faltou alguma definição, que poderia ter dado outro resultado. Saímos de cabeça erguida, de uma prova onde fizemos tudo para chegar até mais longe, mas o caminho não acaba aqui. Vamos virar baterias para o campeonato.»

LEIA MAIS: todas as notícias da Taça de Portugal

«Não gosto nem quero vitórias morais. Parabéns ao FC Porto, fez dois golos. Pareceu-me ali uma falta sobre o Leonardo [Ruiz], há vídeo-árbitro, não se se atuou ou não, sou sincero. Ainda não vi com exatidão. Mas o FC Porto fez dois golos, segue o seu caminho, mas as vitórias morais, para nós, pelo menos para mim não dizem nada. Orgulho pela postura, atitude, mentalidade séria, responsável e destemida que tivemos. É isso que queremos continuar a fazer, vamos continuar a fazer. Tenho gente de caráter, com personalidade fantástica e queremos continuar a demonstrar isso.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Varzim