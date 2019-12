Declarações do treinador do Varzim, Paulo Alves, na sala de imprensa do Estádio do Varzim Sport Club, após a vitória por 2-1 ante o Anadia, que garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal:

«Tivemos de usar o fato-macaco e muito, porque não fomos, em de perto nem de longe, a equipa que temos sido. Se calhar, nos últimos meses, em qualidade técnica, o jogo menos conseguido da nossa parte e isso deu confiança ao Anadia. Temos de enaltecer isso e há boas equipas no Campeonato de Portugal. Já tínhamos tido essa experiência e cada vez mais é uma realidade.»

«Fizemos tudo para seguir em frente e é o principal que temos de referir. O principal objetivo foi conseguido. Há uma situação ou outra após o golo ainda no tempo regulamentar, temos oportunidades claras, temos de fechar o jogo. Não fechando, estas situações podem acontecer. Não é que o Anadia, em jogo jogado, tenha criado muitas coisas, mas em bola parada, é sempre difícil e acabou por surgir o golo, que obrigou a arregaçar as mangas para seguir em frente. Parabéns aos jogadores e precisamos de descansar uns dias. A equipa tem tido alguns problemas físicos, alguns jogadores limitados por virosas e isso, não explica tudo nem pode, mas retira um pouco de frescura física e hoje precisávamos dela e não a tivemos. Mas ninguém morreu, lutámos até ao fim e estamos no sorteio, agora seja o que Deus quiser.»

[Sorteio nos quartos de final:] «Nunca ponho meta de querer este ou aquele, jogar fora ou em casa. Jogar em casa, perante os nossos sócios, dá mais alento. Jogar em casa é sempre preferível, mas estamos no sorteio, seja o que for, obviamente que queremos seguir em frente, seja com que adversário for. Vamos esperar com tranquilidade, isso não é uma questão importante agora, importante foi ter passado e agora o sorteio que diga de sua justiça.»

[Jogos contra equipas do CP:] «São seguramente desafios diferentes, não é à toa que alguns dos candidatos tradicionais à Taça de Portugal caíram com equipas deste escalão e normalmente criam sempre dificuldades, porque a cada passo que se dá na Taça, a motivação aumenta. Eu gosto da Taça por causa disso e hoje aconteceu um belo exemplo do que é a Taça. Há boas equipas no CP, bons jogadores, o Varzim tem alguns jogadores que vieram dessas ligas e que estão a demonstrar qualidade e por isso as dificuldades são sempre muitas. A ansiedade travou-nos um bocadinho e deu no que deu, mas o importante é que seguimos e acho que com justiça. Não fizemos claramente um bom jogo, em qualidade não foi o que temos feito, mas foi justo, tivemos mais oportunidades, mais controlo.»