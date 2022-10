O Varzim, da Liga 3, afastou o Feirense, da II Liga, na segunda eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 1-0, com o único golo do encontro a surgir a um minuto dos 90 regulamentares.

Na sequência de um lançamento lateral, Guga correspondeu a um primeiro desvio de Onyeka com um cabeceamento certeiroque fixou o resultado, já não dando tempo para a reação do Feirense.

Já o Estrela da Amadora, foi eliminado após perder com o Oliveira do Hospital, nas grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos.

Patrick (66m) inaugurou o marcador o conjunto do terceiro escalão, a jogar na casa emprestada de Tábua, mas o conjunto da II Liga ainda conseguiu forçar o prolongamento, com um tento de Diogo Salomão (90+3m). Nos penáltis, o Oliveira do Hospital venceu por 4-1.

O Leixões avançou para a terceira eliminatória, após uma goleada tranquila, por 5-0, em casa do Vasco da Gama, de Vidigueira, no distrito de Beja.

A BSAD, também da II Liga, venceu por 3-0 no reduto do Joane, equipa dos campeonatos distritais de Braga.

O Moreirense, com uma reviravolta, bateu os açorianos do Lajense (3-1).

O Farense também carimbou a passagem à próxima fase, depois do triunfo (1-0) no terreno do Benfica de Castelo Branco.

Já o Torreense, foi afastado pelo Belenenses, ao perder por 3-1 no Restelo.

Resultados dos jogos deste sábado na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Benfica Castelo Branco-Farense, 0-1

Lajense–Moreirense, 1-3

Varzim–Feirense, 1-0

Joane–B SAD, 0-3

Vasco da Gama–Leixões, 0-5

Sanjoanense–Marialvas, 3-1

1.º Maio Funchal–Serpa, 0-8

Oliveira do Hospital–E. Amadora, 1-1 (4-1 g.p.)

Águeda–Pevidém, 0-1

União de Leiria–Montalegre, 0-1

Arronches e Benfica–Vianense, 0-2

Belenenses–Torreense, 3-1