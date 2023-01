Declarações do treinador-adjunto do Varzim, Daniel Barbosa, à RTP3, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Queríamos mais, claramente. Temos de ser sinceros, o resultado é justo, o Benfica marcou dois golos, é uma equipa fortíssima.»

«Tivemos a Póvoa connosco e esta equipa merece todo o apoio e uma palavra ao Ludovic, que hoje termina a carreira, é um elemento especial no grupo e um grande abraço, vai ter sucesso nas novas funções.»

«Jogar contra equipas grandes serve sempre para motivar. Conseguimos ir até aos oitavos de final, jogámos com dois grandes, eliminámos o Sporting, foi muito bom. Mas claramente o nosso objetivo é estar no Jamor, mas através da Liga 3, na final, com consequente subida de divisão.»