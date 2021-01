Estatuto de líder na II Liga, atuação com liderança na Taça de Portugal para a segunda surpresa (teórica) nos oitavos de final. O Estoril venceu o Rio Ave em Vila do Conde por 2-1 e vai encontrar o Marítimo, que afastou o Sporting, nos «quartos» da prova rainha.

Depois do Funchal, houve Taça na tarde de terça-feira nos Arcos. E se essa surpresa podia ser teórica, o jogo em campo tratou de desfazer esse cenário. O Estoril foi globalmente melhor na primeira parte e soube depois sofrer, sobretudo já com a vantagem mínima no marcador, nos últimos 25 minutos.

A equipa de Bruno Pinheiro, que somou a quarta vitória consecutiva, surgiu com seis alterações no onze inicial, três dias após a vitória em Chaves. Thiago, Marcos Valente, Amani, André Vidigal, Murilo e o goleador Yakubu Aziz foram as novidades.

E foi o ganês a justificar e a acentuar o estatuto de artilheiro da equipa logo ao minuto 14. O Rio Ave entrara melhor – quase marcou logo aos 15 segundos por Carlos Mané – mas foi o Estoril, até então com algumas dificuldades, a adiantar-se na primeira jogada digna que criou. Miguel Crespo e André Vidigal saíram bem pela direita e o cruzamento deste resultou no desvio certeiro de Yakubu Aziz: 10.º golo da época do africano.

Se a equipa do primeiro escalão devia ter reagido para cima do adversário, a verdade é que o Estoril pautou melhor o ritmo do jogo, com posse sustentada e boa missão defensiva. Isso e mais um golo, ao minuto 31: André Vidigal, após um canto de Miguel Crespo, rematou para o fundo da baliza. De nada valeram os protestos por alegado fora-de-jogo de Yakubu Aziz, que estava encostado ao poste quando Kieszek se fez à bola para tentar defender.

E a verdade é que o 0-3 no marcador esteve mais perto do que o golo do Rio Ave até ao intervalo, mas Soria viu Kieszek sair-lhe aos pés.

Notoriamente a precisar de mexer na equipa, Pedro Cunha, que mudou quatro peças após a vitória sobre o Portimonense, tirou Diogo Teixeira – estreou-se a titular – e Meshino aos 43 minutos, lançando Gelson Dala e Gabrielzinho, que na segunda parte mostraram dar poder de aceleração e outro sentido de baliza ao Rio Ave.

A segunda parte começou mexida e com Ivo Pinto a dar um primeiro aviso e André Vidigal a espreitar o 0-3, antes de Gelson Dala ensaiar o golo. Primeiro, o ex-Sporting marcou mas estava em fora-de-jogo (55m), mas reduziu e relançou o jogo dez minutos depois.

Com a diferença mínima, o Rio Ave apertou pelo empate, enquanto Bruno Pinheiro ajustou a equipa, com as entradas de Rosier e Bruno Lourenço, já após o 1-2. À procura de reverter o resultado, Pedro Cunha deu a estreia absoluta a Manuel Namora para os últimos minutos, mas nada mais mudou e a equipa da Amoreira segue em frente.

No final, a festa foi do relvado ao balneário do Estoril, de onde se ouviu: «e o prémio é a dobraaaaaaar». Com quatro vitórias, 13 golos marcados e dois sofridos, a equipa da linha está em linha com esta Taça.

Jogo realizado no Estádio do Rio Ave FC, Vila do Conde.

Árbitro: Artur Soares Dias.

Ao intervalo: 0-2.

RIO AVE: Kieszek; Fábio Coentrão, Nélson Monte (Aderllan Santos, 45’), Borevkovic, Ivo Pinto; Diogo Teixeira (Gabrielzinho, 43’), Tarantini; Carlos Mané, Francisco Geraldes, Meshino (Gelson Dala, 43’), André Pereira (Manuel Namora, 78’). Treinador, Pedro Cunha.

ESTORIL: Thiago Rodrigues; Joãozinho, Marcos Valente, Hugo Gomes, Carles Soria; Gamboa, Miguel Crespo, Lazare Amani (Rosier, 69’); André Vidigal (Bruno Lourenço, 69’), Murilo (Harramiz, 60’), Yakubu Aziz (João Carlos, 60’). Treinador, Bruno Pinheiro.

Disciplina – cartões amarelos: Borevkovic, 35’. Lazare Amani, 58’, Francisco Geraldes, 90+4’, Fábio Coentrão, 90+5’.

Golos: Yakubu Aziz, 14’, André Vidigal, 31’, Gelson Dala, 65’.