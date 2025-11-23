Depois do Fafe, o Vila Meã é o mais recente “tomba gigantes” na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Na tarde deste domingo, em Amarante, o emblema do Campeonato de Portugal operou a reviravolta sobre o Leixões (2-1) e garantiu presença nos “oitavos”. Depois de o avançado Bica adiantar os visitantes aos 14 minutos, o guarda-redes Stefanovic viu o cartão vermelho aos 21 minutos.

Em cima do intervalo, o extremo angolano Joy, de 19 anos, restabeleceu a igualdade.

Entre trocas e cartões amarelos – e até um cartão vermelho nos anfitriões, para o médio Ricardo Costa, ao centésimo minuto – o resultado só mudou aos 118 minutos, quando o defesa Meneses – central que terminou a formação no Leixões – soltou a festa entre os “Leões da Vila”.

Desta forma, o Vila Meã iguala a melhor campanha na Taça. Em 2006 foi eliminado nos “oitavos” pelo Marítimo. Para já, os “Leões” – “vice” na Série B do Campeonato de Portugal – visitam o líder Rebordosa no sábado.

Quanto ao Leixões, não atinge os “oitavos” desde 2023. Segue-se a visita à Oliveirense – 14.ª na II Liga, com 12 pontos – no sábado (14h), quando o emblema de Matosinhos ocupa o nono posto, com 13 pontos.