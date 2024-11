Por Edgar Pedreiro

Declarações de Bruno Pinheiro, técnico do Gil Vicente, na sala de imprensa, após a vitória (0-2) frente ao SC Vila Real na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

«Passar a eliminatória era o mais importante. Jogo extremamente difícil num campo difícil. Tínhamos pouco a ganhar a não ser a passagem e o objetivo foi conseguido.»

Quanto ao facto de não ter todo plantel disponível, o técnico gilista, achou «positivo o regresso do Josué e do Marvin.»

Relativamente ao jogo e questionado pela forma como o Vila Real se bateu: «Equipa soube jogar num jogo extremamente complicado, sabíamos que não ia ser fácil e o que fez a diferença foi a equipa estar mentalmente preparada para as dificuldades. Vila Real equipa com futebol positivo, não fica à espera do erro, assume o jogo e mostraram porque estão a fazer o campeonato que estão a fazer.»

Para finalizar, Bruno pinheiro, não teve preferência para o próximo adversário, «já perdemos com Moreirense e com Fc Porto não interessa quem passar.»