Foi a festa da Taça, mas não se fez Taça.

Ditou o sorteio, trazer um primodivisionário, à cidade de Vila Real. A última vez que tinha acontecido, corria a época 18/19 quando o Sport Clube local recebeu o FC Porto também para a prova rainha, dessa feita no Complexo do Monte da Forca. Agora no Calvário, fortaleza dos “lobos”, onde os adeptos locais disseram presente ao apelo feito pelo técnico Vasco Gonçalves.

Tal como previa Bruno Pinheiro, o Gil Vicente ia ter dificuldades no Campo do Calvário. Com a intensidade que o “bila” imprimiu no jogo, e possivelmente, as dificuldades de adaptação ao piso (sintético) os homens de Barcelos estiveram sempre atras do jogo. Fisicamente muito mais fortes, os homens da casa dispuseram de oportunidades suficientes para ir para o descanso em vantagem no marcador, valeu Brian Araújo que ia mantendo a sua baliza a zero.

Mesmo contra corrente do jogo, os visitantes, viam na definição de João Teixeira e na irreverencia de Tidjany, oportunidade de se soltar das amarras do adversário, mas foi sempre o Vila Real que esteve mais próximo de marcar nos primeiros 45’ da partida.

Na segunda metade, os homens da casa entraram determinados a manter a toada do jogo e a difícil tarefa de impor a mesma intensidade.

Só nesse momento do jogo, se notou quem era a equipa de 1ª liga, com mais experiência e maturidade, a equipa do Gil conseguiu baixar o ritmo de jogo e virá-lo a seu favor. Muitos passes, sem queimar linhas e baixo ritmo não permitiam aos anfitriões ter a posse e poder lançar-se para o ataque o que os colocou em dificuldades, principalmente no momento que João Teixeira assumia a construção.

Posto isto, o golo dos visitantes acaba por chegar com naturalidade, num lance que até antes não era possível acontecer dada a prestação defensiva dos da casa.

O golo afetou animicamente os comandados de Vasco Gonçalves, mas disponibilidade física para a partida foi o fator mais determinante. Com as alterações operadas pelos visitantes, o Vila Real não conseguiu acompanhar e acabou por sofrer o segundo que sentenciava definitivamente a partida.

O Vila Real cai assim, de pé, na 4ª eliminatória da prova rainha 24/25, por seu turno o Gil Vicente regressa às vitorias e fica a aguardar o desfecho do jogo Moreirense vs Porto que vai definir o seu próximo adversário.

A FIGURA: Zé Carlos

Herói improvável.

O defesa direito do Gil Vicente, assumiu o papel de “abre-latas” e inaugurou o marcador, num jogo que estava difícil para a sua equipa, que enfrentava grandes dificuldades para penetrar no terço defensivo do adversário.

O MOMENTO: Minuto 70

Quando já os adeptos do Gil Vicente desesperavam por a sua equipa estar empate com um de três escalões abaixo, eis que aparece Mboula a ganhar uma bola no ar para aparecer Zé Carlos à entrada da área a rematar junto ao poste de Diogo Silva inaugurando assim o marcador.

O POSITIVO: A festa

O futebol tem saudades de jogos assim. Estádio cheio, adeptos fervorosos, ambiente contagiante. Sorriu para os lados de Barcelos, mas os da casa fizeram a merecida festa. Caem de pé frente a um adversário mais forte, foi na teoria e na prática acabou por merecer o resultado. Mas fica a imagem da festa da taça.