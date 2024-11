Por Edgar Pedreiro

Declarações de Vasco Gonçalves, treinador do Vila Real, na sala de imprensa, após a derrota (0-2) frente ao Gil Vicente e consequente eliminação da Taça de Portugal.

O técnico do Vila Real começou por agradecer aos seus adeptos que estão sempre presentes, quanto ao jogo, «fizemos um grande jogo na primeira parte, na segunda notou-se a diferença de escalões. Saímos de cabeça erguida pelo que fizemos. Satisfeito com todos, são homens com H grande. Mesmo com a diferença que é normal entre as equipas lutamos pelo jogo.»

Passada a taça, o timoneiro dos lobos, aponta agora a mira para outra realidade que é o campeonato.

«Agora queremos focar no campeonato que é o mais importante. Temos trabalhado para jogar da forma que o fizemos na primeira parte, temos estado a trabalhar na finalização para concretizar as jogadas que criamos», concluiu o treinador do Vila Real.