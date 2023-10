Vítor Gamito quis destacar a «moldura humana» que ajudou à festa da Taça de Portugal, com mais de quatro mil pessoas nas bancadas do Estádio Municipal de Chaves para assistirem ao jogo frente ao FC Porto.

«Tivemos esta noite no estádio dez a dozes vezes a população de Vilar de Perdizes, o que diz bem da dimensão deste jogo. Infelizmente não pudemos jogar na nossa terra, mas jogámos na casa do futebol transmontano», salientou o treinador do Vilar de Perdizes na conferência de imprensa pós-jogo.

No rescaldo da derrota frente ao FC Porto, o treinador dos transmontanos salientou a importância de virar o foco para o Campeonato de Portugal.

«Para a semana, não vamos ter a sala cheia de jornalistas, mas temos de manter esta motivação contra outros adversários. Se fomos capazes de competir contra umas melhores equipas da Europa, no nosso campeonato vamos ter de o fazer também», concluiu Vítor Gamito.