Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao FC Porto, que deixa os vimaranenses em desvantagem na meia-final da Taça de Portugal:

«Acho que foi um jogo entre duas boas equipas, um jogo muito equilibrado. Os primeiros noventa minutos desta eliminatória foram definidos por pormenores e esses pormenores tenderam para o adversário. Demonstrámos aquilo que queríamos, as nossas intenções. Faltou sermos mais acutilantes e mais audazes com bola no último terço. Ainda estamos dentro do jogo, o que fizemos dá esperança para conseguirmos discutir o acesso à final. Foi um jogo muito tático».

«As duas equipas estiveram muito bem taticamente, a não permitir os espaços. Por isso é que não houve muitas oportunidades. As equipas estiveram muito bem posicionadas, o que levou a que o jogo fosse muito equilibrado. Para a segunda mão vamos procurar soluções para sermos capazes de ser mais agressivos e pro-ativos com bola no último terço».