Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao Santa Clara, que vale a eliminação na Taça de Portugal:

«A questão da justiça e da injustiça no futebol é o resultado. O adversário fez um golo, nós não conseguimos e o que conta é o resultado final. Fomos a equipa mais esclarecida mas não fomos a mais eficaz. Ficamos tristes porque queríamos muito vencer hoje. O grupo está ferido e magoado. Foi uma grande resposta do grupo. Desde que aqui estou foi o melhor jogo, o mais conseguido no seu global, e queríamos com isso honrar um membro da nossa família que partiu esta semana, e fazer aquilo que era como profissional. Pena foi não termos concretizado algumas das muitas oportunidades que criámos. Ganhámos uma equipa, o jogo coletivo, que andávamos à procura. Queríamos continuar na Taça, ir passando eliminatória a eliminatória, mas não tivemos a estrelinha connosco. Quem joga assim e produz desta forma está mais perto de ganhar. Se calhar em dez jogos como este perdemos um, que foi hoje; temos consciência que o trabalho foi bem feito, esta equipa está a cresce a olhos vistos. O futebol é isto, em dez jogos destes ganhamos nove, perdemos hoje».

[Jogo especial frente à anterior equipa?] «Estão lá várias pessoas conhecidas, ainda está lá praticamente a equipa toda. Foram dois anos. É especial por causa disso, de resto foi mais um jogo, assim como para a semana. Amigos, amigos, negócios à parte, como se costuma dizer. O que nos interessa agora é a Taça da Liga».

[Dependência dos rasgos de Quaresma?] «Para um jogador se evidenciar são criadas dinâmicas para isso. Os jogadores sabiam o que fazer para libertar o Ricardo para as assistências que fez. É um trabalho coletivo para que essa situação aconteça. Criámos situações para que o Quaresma ficasse um para um».