Luís Pinto: «É futebol, não há muitas explicações»
Treinador do Vitória lamenta as várias oportunidades desperdiçadas
Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a eliminação da Taça de Portugal. O técnico diz que não há explicações para a derrota.
Análise ao jogo
«É futebol. De uma forma muito breve, é futebol. Entrámos bem, fortes, conseguimos criar oportunidades para faze golo, mas não fizemos. Na segunda parte voltámos a entrar bem, tivemos oportunidades e não fizemos. Quando assim é, acontecem estes jogos, de vez em quando. É futebol, não há muitas explicações».
Como se lida com o antijogo
«Vou tentar falar pela última vez, espero eu, sobre arbitragem: as únicas pessoas que podem fazer alguma coisa são os árbitros. Tínhamos de estar focados em nós, tentar não nos exaltar nesses momentos. O antijogo é uma arma como outra qualquer, não critico o AVS por utilizar, critico sim quem podia fazer alguma coisa. Podemos tentar não ser tão influenciados por isso com o decorrer do jogo e ter discernimento para continuar a ter oportunidades, coisa que não tivemos na parte final do jogo».
Substituições
«Depois do jogo consigo dizer que não foi a melhor opção, porque não conseguimos dar a volta ao resultado. A tentativa foi, nos espaços que estávamos a procurar, o Maga estava a ficar mais por dentro; queríamos deixar o Telmo mais aberto por fora e ter mais critério no um para um e ter mais presença na área. Não resultou porque não conseguimos dar a volta ao jogo. vamos analisar as alterações que foram feias. Sinto que perdemos capacidade para as segundas bolas na fase final, temos de fazer a nossa análise».
Impacto do resultado
«O que queremos é ter a capacidade de reagir junto com aqueles que querem reagir connosco. Ter a capacidade de olhar para aquilo que fizemos de bom neste jogo para ter continuidade; com aos adeptos que estiveram aqui presentes tentar fazer com que o próximo jogo, seguramente com mais gente em nossa casa, nos possamos agarrar aos 6 mil adeptos que estiveram cá hoje e voltar aos bons resultados».