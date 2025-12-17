Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a eliminação da Taça de Portugal. O técnico diz que não há explicações para a derrota.

Análise ao jogo

«É futebol. De uma forma muito breve, é futebol. Entrámos bem, fortes, conseguimos criar oportunidades para faze golo, mas não fizemos. Na segunda parte voltámos a entrar bem, tivemos oportunidades e não fizemos. Quando assim é, acontecem estes jogos, de vez em quando. É futebol, não há muitas explicações».

Como se lida com o antijogo

«Vou tentar falar pela última vez, espero eu, sobre arbitragem: as únicas pessoas que podem fazer alguma coisa são os árbitros. Tínhamos de estar focados em nós, tentar não nos exaltar nesses momentos. O antijogo é uma arma como outra qualquer, não critico o AVS por utilizar, critico sim quem podia fazer alguma coisa. Podemos tentar não ser tão influenciados por isso com o decorrer do jogo e ter discernimento para continuar a ter oportunidades, coisa que não tivemos na parte final do jogo».

Substituições

«Depois do jogo consigo dizer que não foi a melhor opção, porque não conseguimos dar a volta ao resultado. A tentativa foi, nos espaços que estávamos a procurar, o Maga estava a ficar mais por dentro; queríamos deixar o Telmo mais aberto por fora e ter mais critério no um para um e ter mais presença na área. Não resultou porque não conseguimos dar a volta ao jogo. vamos analisar as alterações que foram feias. Sinto que perdemos capacidade para as segundas bolas na fase final, temos de fazer a nossa análise».

Impacto do resultado

«O que queremos é ter a capacidade de reagir junto com aqueles que querem reagir connosco. Ter a capacidade de olhar para aquilo que fizemos de bom neste jogo para ter continuidade; com aos adeptos que estiveram aqui presentes tentar fazer com que o próximo jogo, seguramente com mais gente em nossa casa, nos possamos agarrar aos 6 mil adeptos que estiveram cá hoje e voltar aos bons resultados».