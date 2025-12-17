Golpe de teatro no D. Afonso Henriques. Último classificado ainda sem trunfos na Liga, com onze mexidas na equipa e um treinador interino no banco, o AVS atirou o Vitória fora edição 2025/2026 da Taça de Portugal. Um golo de Tunde Akinsola fez a diferença (0-1), numa demonstração da Lei de Murphy em Guimarães.

Nem de penálti a equipa de Luís Pinto conseguiu desfeitear Simão Bertelli, a figura do jogo, num festival de lances desperdiçados pelos vimaranenses, que viram ainda o guarda-redes avense desviar um cabeceamento de Ndoye para o ferro. Entre a agonia da equipa da casa, os avenses resistem e mostra que na Taça as asas são outras.

Com Armando Roriz no comando técnico, após a saída de João Pedro Sousa, o AVS apareceu em Guimarães com um onze completamente reformulado em relação à goleada sofrida em Alvalade. Foram onze as mexidas face a um Vitória que mudou meia equipa.

O diferencial entre as duas equipas ficou patente nos instantes iniciais, com o Vitória a impor o ritmo e a colecionar oportunidades para abrir o ativo. O desacerto na finalização ia sendo, contudo, uma realidade com a equipa avense a resistir ao autêntico sufoco imposto pela equipa de Luís Pinto.

Entre vários remates bloqueados, defesas de Bertelli e tentativas desenquadradas por parte do Vitória, o AVS lá resistiu, estancou a pressão inicial do adversário e conseguiu respirar. A meias com o abrandar do ritmo do Vitória, com lançamentos longos de Simão Bertelli para Tunde Akinsola, a equipa avense conseguiu mesmo aventurar-se no ataque.

Num desses lances, numa falta cobrada pelo guarda-redes do AVS à frente da sua área, Akinsola aproveitou a benesse da defensiva do Vitória – Lebendeko fica mal na fotografia – para, na cara de Charles, provocar a surpresa a quatro minutos do intervalo.

Uma surpresa que perdurou todo o segundo tempo com o Vitória a ser incapaz de abanar as redes. E não foi por falta de oportunidades. Depois do assédio inicial, que acabou por esmorecer, acumularam-se novos lances na segunda metade, com destaque para o penálti desperdiçado por Camara, ou a bola atirada ao poste por Ndoye.

A maca entrou diversas vezes em campo, Simão Bertelli viu amarelo ainda cedo na segunda metade por perder tempo. A equipa do AVS usou todas as artimanhas para resistir. O cronómetro evoluiu e AVS resistiu, seguindo em frente na Taça. Marca encontro com o vencedor do jogo entre o Sporting e o Santa Clara.

A FIGURA: Simão Bertelli

Defendeu tudo o que havia para defender e ainda conseguiu pausar por diversas vezes o jogo para permitir ao conjunto avense respirar. Determinante entre os postes, o guarda-redes brasileiro defendeu uma grande penalidade batida por Camara e ainda fez mais uma defesa decisiva ao desviar o cabeceamento de Ndoye para o ferro. Coloca o AVS nos quartos de final da Taça de Portugal.

O MOMENTO: penálti desperdiçado pelo Vitória (57’)

Castigo máximo para o Vitória a penalizar um remate bloqueado por Tiago Galetto na área. Duelo de onze metros entre Camara e Simão Bertelli numa oportunidade soberana para os vimaranenses. Com uma estirada o guarda-redes conseguiu suster o penálti cobrado por Camara ainda antes de cumprida uma hora de jogo naquele que foi o momento de maior perigo do Vitória.

NEGATIVO: Óscar Rivas sai lesionado

Luís Pinto ficou privado daquele que tem sido um dos pilares do Vitória esta temporada ainda numa fase precoce do encontro. Óscar Rivas, um dos elementos que não teve direito a descanso, teve de ser substituído antes da meia hora de jogo devido a problemas físicos, sendo rendido por Balieiro. Pode ser uma baixa importante nos minhotos.