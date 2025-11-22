O Vitória de Guimarães cumpriu a sua missão, carimbando presença nos oitavos de final da Taça de Portugal ao bater o Mortágua, conjunto do Campeonato de Portugal, por quatro bolas a zero no Estádio D. Afonso Henriques. Golos de Fábio Blanco, Nélson Oliveira, Telmo Arcanjo e Lebedenko fizeram a diferença na cidade berço.

Num duelo entre forças desiguais, prevaleceu com naturalidade a lei do mais forte, numa tarde em que o conjunto do distrito de Viseu viveu, verdadeiramente, a festa da prova rainha do futebol português. Sensivelmente meio milhar de adeptos deslocou-se a um dos principais estádios do país para aquela que foi a primeira experiência do clube frente a um clube de primeira divisão.

Organizada, a equipa orientada por Eduardo Martins, acalentava a esperança de poder fazer uma gracinha, mas a entrada forte do Vitória, com duas oportunidades flagrantes e uma bola no ferro nos primeiros vinte minutos, fizeram desde logo sobressair o diferencial entre os dois conjuntos, deixando adivinhar o desfecho da eliminatória

O primeiro golo chegou a dez minutos do intervalo, por Fábio Blanco, numa altura em que o Vitória até nem estava a criar perigo e sentia a ansiedade da bancada. João Mendes fez o passe a isolar o atacante, numa boa jogada de envolvimento ofensivo, com Fábio Blanco a atirar para fora do alcance de Verdade, guarda-redes do Mortágua, colocando os vimaranenses na frente do marcador.

Com o evoluir do cronómetro sentiu-se ainda de forma mais notória a diferença entre as duas equipas, com o Mortágua a não ter pulmão para acompanhar o ritmo dos conquistadores. O conjunto de Luís Pinto colecionava movimentações ofensivas, sendo, contudo, perdulário, no momento de esboçar a finalização.

Uma situação que mudou de figura com a entrada de Noah Saviolo, que a partir do lado esquerdo ajudou o conjunto vimaranenses a exercer a sua supremacia de forma mais vincada. Com duas assistências, após raides pela esquerda, convidou Nélson Oliveira e Telmo Arcanjo a dar expressão ao triunfo do Vitória.

Já na reta final do encontro Lebedenko ainda voltou a fazer abanar as redes, cifrando o resultado final em quatro bolas a zero. O Vitória segue em frente na Taça de Portugal, vencendo de forma inequívoca o conjunto do quarto escalão. Os raides da segunda metade, a partir da esquerda, acentuaram a diferença.

A FIGURA: Noah Saviolo

Esteve pouco mais de meia hora em campo, mas foi o suficiente para vincar a sua marca no encontro. Com duas assistências, o belga ajudou a dar expressão à supremacia do Vitória de Guimarães. Com duas arrancadas pela esquerda, Noah Saviolo fez dois passes açucarados para os golos de Nélson Oliveira e Telmo Arcanjo, sendo decisivo para o resultado final.

O MOMENTO: golo de Fábio Blanco (35’)

Boa jogada de envolvimento ofensivo do conjunto do Vitória, com João Mendes a aventurar-se em terrenos ofensivos pelo corredor central. O lateral fez o passe para Fábio Blanco abrir o ativo. O extremo nem recebeu o esférico nas melhores condições, mas conseguiu enquadrar-se e, na cara do guarda-redes, atirou para o fundo das redes, lançando o triunfo da equipa de Luís Pinto.

POSITIVO: festa da Taça em Guimarães

O Mortágua esteve apoiado por sensivelmente meio milhar de adeptos em Guimarães, que se deslocaram de Viseu para emprestar a cor amarela entre os 6106 adeptos presentes nas bancadas. Viveram verdadeiramente a festa da Taça de Portugal. Numa tarja colocada no Topo Norte, exibiram os emblemas dos dois clubes e a frase “Aqui Nasceu Portugal”, imperando o fair-play.