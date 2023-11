O Vitória de Guimarães fez o que lhe competia e está nos oitavos-de-final da Taça de Portugal depois de bater no D. Afonso Henriques o Vilaverdense por quatro bolas a uma. Depois de um arranque pouco acutilante, a equipa de Álvaro Pacheco marcou três golos de rompante, entre o final da primeira parte e o início da segunda. Tomás Ribeiro, André Silva, Maga e Tiago Silva apontaram os golos dos vimaranenses. O tento de honra vilaverdense foi da autoria de Gonçalo Teixeira.

A teoria do momento dos dois emblemas dava claramente favoritismo ao Vitória de Guimarães. Na luta pelos lugares europeus, recebia em casa, no D. Afonso Henriques, o último classificado do segundo escalão. Mas, esta mesma teoria mostrava que esta época o Vilaverdense já eliminou um adversário de primeira – o Farense – e o Vitória já caiu de uma competição, a Taça da Liga, frente a um emblema de segunda – o Tondela.

Face a este figurino, Álvaro Pacheco – que na véspera formulou em conferência de imprensa o desejo de chegar ao Jamor – operou apenas uma alteração no onze comparativamente com o último jogo, a receção ao FC Porto. Charles esteve na baliza, no lugar de Bruno Varela, mantendo-se, de resto, tudo igual.

Golo em dose tripla depois do bocejo

Numa noite fria, e com as bancadas mais despidas do que o normal (6010 espectadores), os vimaranenses foram superiores, dominaram o jogo, mas a realidade é que tardaram a efetivar esse domínio. Um passe mal calculado, uma má receção e tomadas de decisão displicentes iam dando alguma margem ao Vilaverdense para acreditar, mesmo que o clube de Vila Verde não ameaçasse verdadeiramente a baliza de Charles.

A diferença fez-se já perto do intervalo na sequência de um canto. Dani Silva cobrou no lado esquerdo, após uma primeira disputa de bola no coração da área os vilaverdenses não conseguiram limpar o lance e foi Tomás Ribeiro a ir lá de pé esquerdo desfazer as dúvidas e adiantar a equipa da casa no marcador.

Um golo que teve sequência pouco depois, ao minuto 44, com o Vitória a chegar ao segundo, desta feita por André Silva. Cruzamento milimétrico de João Mendes pelo corredor direito, completamente sozinho na pequena área, André Silva limitou-se a cabecear para golo, encaminhando o triunfo dos conquistadores.

A toada manteve-se após o descanso e na segunda metade foram necessários apenas três minutos para que o Vitória SC ampliasse a vantagem e chegasse ao terceiro num lance entre laterais. Mangas foi à linha de fundo cruzar rasteiro, com a bola atravessar a área até chegar a Maga, que finalizou de pé esquerdo.

Substituições mexem com o jogo, mas não alteram o rumo

Ficou chato novamente o jogo. O Vitória ia controlando, enquanto que o Vilaverdense não tinha capacidade para responder à desvantagem. Até que as alterações operadas por ambos os técnicos. Desequilibrou-se o Vitória, ganhou maior expressão no ataque o conjunto do segundo escalão, rondando a baliza vimaranense.

Maviram desviou a bola em Borevkovic num cruzamento, vendo o esférico pingar na barra sob a forma de aviso para o lance seguinte. Gonçalo Teixeira, acabado de entrar, fez um túnel a Borevkovic antes de se enquadrar com a baliza, disparando cruzado para golo naquele que foi o tento de honra da equipa orientada por Sérgio Machado.

Um tenro que, ainda assim, não fez o resultado final. Também acabado de entrar, Tiago Silva ainda fez o gosto ao pé aos 82 minutos respondendo ao golo sofrido em cinco minutos. O passe é de Maga, na área o médio fuzilou a rede da baliza de Rogério e fechou, aí sim, o resultado.

Triunfo natural do Vitória num jogo sem grande história, em que a qualidade do conjunto vimaranense acabou por fazer a diferença sem sobressaltos.