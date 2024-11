O Vitória de Guimarães eliminou a União de Leiria com mu triunfo por duas bolas a zero, seguindo para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Num embate longe de bem jogado, um golo de laboratório fez os vimaranenses adiantarem-se no marcador. Óscar Rivas marcou ainda na primeira parte e Kaio César fez o segundo para carimbar o passaporte para a próxima ronda.

Pelo meio o jogo teve um lance de maior tensão, quer chegou a ser caricato. Ainda com a vantagem de apenas um golo, a sensivelmente dez minutos dos noventa, Miguel Fonseca apontou para a marca dos onze metros. Após vários minutos o auxiliar terá advertido que, afinal, o lance não seria falta, acabando o penálti por ser revertido, mesmo num jogo sem VAR.

Com Silas em estreia no comando técnico dos leirienses, que não consegue descolar da cauda da tabela no segundo escalão, a equipa do Lis apresentou-se com um sistema de quatro defesas, diferenciado daquilo que era a sua matriz até agora no terreno de jogo.

OS PRINCIPAIS LANCES DO ENCONTRO

Mesmo num jogo em que esteve uns furos abaixo daquilo que já se viu o Vitória fazer esta época – essencialmente na Liga Conferência Europa – o conjunto de Rui Borges superiorizou-se de forma natural perante um Leiria com pouca expressão ofensiva, que não incomodou Charles.

Algo trapalhão, nem sempre com a intensidade necessária, a realidade é que os vimaranenses não conseguiram impor-se de forma cabal, tardaram a construir lances de verdadeiro perigo e o nulo no marcador arrastou-se praticamente até ao intervalo, altura em que saiu o tal lance de laboratório.

Num livre em que se esperava o cruzamento, Samu picou o esférico para o lado direito, onde aparece Bruno Gaspar a cruzar de primeira, baralhando as marcações leirienses. Ao segundo poste Óscar Rivas aparece já quase sem ângulo, mas consegue cabecear sem margem para Fábio Ferreira evitar o golo.

Inoperante a nível ofensivo, o Leiria não ia tendo capacidade para por em causa a vantagem magra dos vimaranenses. Controlava a equipa de Rui Borges, mas sem conseguir dar uma estocada no jogo. Foi neste limbo que surgiu o tal momento em que se conjeturou um castigo máximo para o Leiria.

O lance foi, então, revertido e na resposta o Vitória arrumou com a questão. Kaio César, o melhor do Vitória, finalizou uma jogada com vários duelos na área, arrumando com a questão.

Regresso aos triunfos do Vitória, que vinha de uma derrota na Liga, voltando a vencer antes de mais uma deslocação europeia. Desta feita uma deslocação longa, a Almaty, para medir forças com o Astana. Na próxima ronda da prova rainha, já se sabe, os vimaranenses vão medir forças com o vencedor do duelo entre o Varzim e o Elvas.

A FIGURA: Kaio César

O brasileiro imprimiu o ritmo a partir do corredor direito, sendo o elemento que mais tentou dar um pontapé na monotonia. Traçou vários rasgos, sempre com a bola colada ao pé esquerdo, ainda que nem sempre os lances tenham resultado em momentos de finalização. Obrigou Fábio Ferreira a fazer várias defesas, fazendo o gosto ao pé na fase final do encontro.

O MOMENTO: golo do Vitória (43’)

O jogo estava atado, sem rasgos capazes de mexer com o jogo de parte a parte, apesar do maio domínio dos vimaranenses. Um lance de laboratório que a rede abanou, com a equipa de Rui Borges a chegar à vantagem numa bola parada. Samu picou para a direita quando se esperava o cruzamento, Bruno Gaspar cruza de primeira para Óscar Rivas cabecear ao segundo poste para golo.

NETGATIVO: o penálti que, afinal, não foi

Momento difícil de entender. Num lance disputado entre Borevkovic e Victor Rofino o árbitro Miguel Fonseca foi perentório a apontar para a marca dos onze metros. Debaixo de muita contestação, os jogadores do Vitória gesticularam junto do árbitro assistente David Soares que, após vários minutos, lá aconselhou o árbitro reverter a decisão. Momento inusitado no Estádio D. Afonso Henriques.