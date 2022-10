Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio 25 de Abril, após o triunfo sobre o Penafiel:

«Entrei no ritmo do jogo, que teve uma dinâmica muito forte com três grandes equipas e um espetáculo fantástico. Pena não ter dado na televisão, merecia ter dado. O Vizela é um vencedor merecido, mas muito difícil. Em várias alturas o jogo podia ter partido para qualquer lado. Na primeira parte estivemos aquém das nossas pretensões. No nosso melhor período o Penafiel marcou dois golos e passaram para a frente. Mas, aí os jogadores mostraram o que é ser Vizela, foram atrás do sonho de continuar em prova. Conseguimos reduzir e empatar e ainda podíamos ter marcado. Depois o jogo ficou partido, com as duas equipas a procurar o golo. Deixo uma palavra ao Penafiel, fez um grande jogo e se passasse era merecido».

[O que disse aos jogadores ao intervalo, pouco depois de fazer três substituições?] «Não posso dizer. A entrada destes três jogadores foi para mostrar que naquele momento estava desagradado. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, por isso é que meti os melhores, com mais ritmo, com mais entrosamento. Não estivemos ao nível que pretendia. Foi um puxão de orelhas. Ao intervalo disse que tínhamos 45 minutos para fazer o que pretendíamos, que era continuar na prova».

«A Taça tem uma essência diferente. Todos sonhamos, desde pequenos, eu e os meus jogadores, em poder chegar ao Jamor. É por isso que a Taça é diferente. Dedico esta vitória aos vizelenses, que são diferentes».