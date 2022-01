Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota (1-3) que deixa os vizelenses fora da Taça de Portugal:

«Não é fácil preparar um jogo nestas circunstâncias, sem saber com quem podemos contar até ao último momento. Nas adversidades há sempre oportunidades. Com o sonho que acalentávamos de chegar ao Jamor queríamos ter preparado o jogo na máxima força, mas olhámos para este jogo como uma oportunidade e de acordo com a nossa identidade fomos capazes de anular o FC Porto e impor o nosso jogo. Penso que os jogadores tiveram um desempenho fantástico, com muitos jogadores da formação. Estamos triste porque não fomos capazes de continuar em prova, mas enquanto treinador fico satisfeito com a reação da equipa e a prestação da equipa frente ao FC Porto, que ainda há pouco tempo com esta equipa venceu 3-0 o Benfica. Por isso, acho que merecíamos o prolongamento».

«Acredito que somos sempre capazes de fazer mais. No inicio do jogo se acreditava que tivessem este desempenho, tão audaz, diria que não tinha tanto a certeza. Logo na primeira oportunidade sofremos um golo, mas reagiram com caráter, com garra, muito pela ambição que tínhamos de continuar em prova. Acreditávamos mesmo, era um objetivo e um sonho, queríamos chegar às meias finais, fazer história, e chegar ao Jamor. Era o nosso objetivo».

[Contexto anormal] «Foi sem dúvida a primeira semana que não conseguia dormir. Quando trabalhas em algo que não podes controlar é difícil. Para mim, enquanto treinador, foi tudo novo. Não sabia a forma como devíamos treinar e a mensagem a passar. Não sabíamos que impacto iria ter no grupo. O que fizemos foi, não só abordar o jogo, mas a nível mental dizer-lhes que temos de ser capazes de resolver os problemas que a vida vai dando. O que me deixou mais ansioso foi esperar pelos testes PCR e perceber se, por exemplo, o Pedro Silva podia jogar, que só soube na última. Saio fortalecido enquanto treinador e mais preparado para o próximo desafio».