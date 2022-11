Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória, em jogo da IV Eliminatória da Taça de Portugal:

«Primeiro dizer que estou aqui e não me apetecia muito, estou aqui por respeito a vocês e ao vosso trabalho. Amo esta equipa, estes jogadores, Vizela. Eu amo Vizela. Estou triste. Tínhamos o sonho de chegar ao Jamor, todos têm, não conseguimos. Dar os parabéns ao Vitória, também ao Moreno, que está a fazer um trabalho fantástico. As maiores felicidades para o Vitória nesta prova e no campeonato».

«Em relação ao jogo, vejam o primeiro amarelo ao Anderson, é igual a um lance que há sobre o Guzzo. A expulsão do Tomás há vários lances iguais. No penálti o meu guarda-rede é calcado. O que é que há a dizer? Estamos orgulhosos do que somos. Chego a casa e os meus filhos têm orgulho pai que têm, que é sério e honesto».

«A primeira parte foi equilibrada, o Vitória teve domínio mas não criou perigo. Na segunda parte do prolongamento, mesmo com menos um tivemos perto. Quem ama e respeita o futebol gosta de ver o Vizela a jogar».

[Expulsão] «A única coisa que perguntei ao árbitro é o porquê desta dualidade de critérios. Espero não ser castigado, fui expulso, mas espero que não me impeçam de estar com os meus jogadores no próximo jogo, um jogo importante em que já me tiraram dois jogadores».

«Tentem pegar neste cenário: uma equipa que injustamente vem de uma séria negativa, não merecia porque fomos superiores em todos os jogos, começa o jogo e sente logo situações de dúvida sempre para a mesma equipa o que sente? Mas, o que fizeram a seguir, e é isso que eu gosto? Deram novamente a cara e reagiram. Mantiveram personalidade e qualidade de jogo. Ainda nãi vi o jogo, vou ver, mas hoje não passou a melhor equipa em campo».

[Na flash o seu adjunto disse que ponderaram abandonar o jogo ao intervalo do prolongamento] «

«Foi um desabafo. Senti. Sou uma pessoa emotiva, muito apaixonado pelos jogadores. Senti que íamos estar fora do sonho...»