Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota do Sp. Braga frente ao Vizela (1-0), que vale a eliminação da Taça de Portugal:

«Parabéns ao Vizela por ter passado à próxima eliminatória. Parabéns aos nossos adeptos que nos apoiaram sempre. Um abraço aos meus jogadores pela atitude do jogo de hoje. Na primeira vez que o Vizela vai à baliza faz um excelente golo. Tivemos uma boa reação, depois da expulsão controlámos o jogo, mas com dificuldade para sair para o ataque. Alterámos ao intervalo, encostámos o Vizela atrás, tivemos várias oportunidades e ao correr riscos o Vizela também podia ter marcado. Mesmo com nove continuámos a ter bola, com melhor definição podíamos ter chegado ao empate. Estou insatisfeito com o resultado, extremamente orgulhoso com a atitude da minha equipa».

[Crise de identidade] «Temos criado muitas oportunidades; falta materializar em golos. O futebol é um jogo de eficácia, temos de construir e materializar. Ainda hoje com nove conseguimos lá chegar. Há duas semanas não mexia com os jogadores, ganhámos por seis ao Santa Clara, e por quatro ao Vizela. Tivemos várias baixas, vamos recuperar bem os jogadores e vamos acabar bem campeonato».