Declarações de Filipe Rocha, treinador do Penafiel, na sala de imprensa do Estádio 25 de Abril, após a derrota perante Vizela nas grandes penalidades:

«Quero realçar a postura, a qualidade de jogo apresentada pela nossa equipa frente a um adversário forte, que veio praticamente na máxima força, só fez duas alterações na equipa e nós trocámos oito. Temos jogo na quarta-feira e tivemos de gerir, o que dificultou bastante a nossa abordagem a este jogo. Disse ao grupo que acreditamos em todos os jogadores e quem jogou, não têm jogado tanto, fez um grande trabalho; não digo excelente, porque excelente era ganhar, mas surpreenderam-me. Pensei que íamos ter mais dificuldades. Foi um bom jogo, com golos, muitas ocasiões de parte a parte, decidido nos penáltis. Dar os parabéns por ter passado, e aos meus jogadores que provaram que são opções válidas. Os atletas devem estar orgulhosos do que fizeram, fizeram muitas coisas bem feitas. Podem orgulhar-se de em 120 minutos não terem perdido com o Vizela, só perderam nas grandes penalidades. A acabar tivemos uma situação claríssima, o Vizela teve oportunidades, mas nós também tivemos».